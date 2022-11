Repubblica – Spalletti ha ancora qualche dubbio per la sfida di Anfield: i dettagli

La Repubblica, oggi in edicola, ha fornito le ultime novità sulla formazione che Luciano Spalletti in vista del match di Champions League Liverpool-Napoli. L’allenatore azzurro ha qulche dubbio sulla scelta dei suoi uomini, questo quanto evidenziato:

“Il turnover sarà minimo e vi sono appena due ballottaggi: ovvero Mario Rui-Olivera per la fascia sinistra in difesa e il classico Politano-Lozano per la corsia destra sul fronte offensivo. Per il resto dentro tutti i big senza sottovalutare assolutamente la partita, poiché la differenza reti dà un vantaggio importante agli azzurri”.