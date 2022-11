Ottavi di finale Napoli, ecco chi è a rischio diffida!

In vista degli ottavi di finale, il Napoli deve far fronte anche al rischio diffida dei suoi giocatori. Infatti in Champions League, con la terza ammonizione si è diffidati e quindi costretti a saltar il match successivo.

Solo in due momenti della competizione queste vengono azzerrate:

-Al termine dei playoff, in vista della fase a gironi

-Al termine dei quarti di finale, in vista delle semifinali

Attualmente l’unico giocatore del Napoli, a rischio diffida è Matteo Politano, che molto probabilmente partirà titolare questa sera.