Mathias Olivera, terzino del Napoli tra i migliori questa sera nella gara contro il Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Innanzitutto abbiamo cercato di fare bene. Cerco di essere attivo anche in attacco adeguandomi anche al gioco della squadra. Siamo venuti qui per vincere, non ci siamo riusciti ma ci abbiamo provato, proviamo a cercare sempre di imporre il nostro gioco”.