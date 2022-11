Napoli, importante visita a sorpresa nell’albergo a Liverpool!

Stando a quanto riportato dal CDS, dopo l’intervista avvenuta per la medesima testata giornalistica negli scorsi giorni, questa mattina si à recato a Liverpool nell’hotel degli azzurri l’ex allenatore Rafa Benitez.

L’allenatore spagnolo è un grande ex dell’incontro, infatti oltre ad aver vinto una supercoppa e una coppa Italia con il Napoli, ha conquistato anche una Champions League alla guida del Liverpool.

Durante la vista, si è fermato un paio d’ore per chiacchierare in primis con Spalletti e la squadra, congratulandosi con loro per il binomio vincente di vincere con un bel gioco, ma anche per incontrare vecchi amici presenti durante la sua gestione.