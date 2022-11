Napoli: ecco le possibili avversarie agli ottavi di finale!

In vista della sfida di questa sera ad Anfield, sicuramente la domanda che sorge spontanea è: quanto e in cosa cambia per il Napoli arrivare primo nel girone?

Per gli uomini di Luciano Spalletti oltre vincere o pareggiare, basterebbe anche perdere con meno di 4 gol di scarto per qualificarsi come prima nel girone.

Se ciò non dovesse avvenire il Napoli potrebbe andrebbe incontro a top europee quali Bayer Monaco, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint Germain, Tottenham, Chelsea e Club Brugge.

Sicuramente più favorevole sarebbe in caso di passaggio del turno come prima classificata, infatti le possibile avversarie potrebbero essere Porto, Sporting Lisbona, Lipsia, Borussia Dortmund e Benfica.

Tutto ciò stando ovviamente alle situazioni attuali nei vari gironi, aspettando gli esiti dell’ultimo turno.