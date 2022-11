L’attore D’amore: “Kim? Con lui fari il remake dei 7 Samurai. Osi e Kvara…”

L’attore Marco D’amore è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso de La Città del Pallone: “Tra dolcetti e scherzetti è un Napoli magico. Fatto lo scherzetto al Sassuolo, squadra che fa grandi campionati da anni e che è allenato da una persona seria. Il Napoli ha sembrato voler scherzare contro i neroverdi. Mi auguro che sia un anno magico per questo Napoli, ma ciò che mi piace di questa squadra è che sono degli sprovveduti, sono dei mascalzoni e fanno parte di quella generazione che non ha più il peso della responsabilità. Giocano per divertirsi, per vincere e per sognare.

Kvaratskheila? A suon di goal riesce a riabilitarsi davanti ad una platea internazionale. Mi auguro possa restare a Napoli altri quindici anni. Se facessi un film fantasy sarebbe un supereroe con gli sfavori del pronostico che però avrebbe superpoteri unici. Dal 5 dicembre saremo in sala col progetto che è il mio omaggio alla città di Napoli. E’ una storia che racconta leggende e misteri, passa dal sotto al sopra della città. E’ uno specchio in cui ammirarsi per i napoletani questo film.

Kim? Con lui farei il remake dei 7 Samurai. E chi lo uccide uno così (ride ndr.)? Anche Giorgio Chiellini si è detto sbalordito da uno come Kim.

Osimhen e Kvaratskheila? Per la gioia che donano sono Totò e Peppino.

Spalletti come Servillo? Un genio come Tony potrebbe interpretarlo in un film. Io sono innamorato per Lobotka e mi piacerebbe avere la sua lucidità, la sua calma, perchè è veramente impressionante.

Maradona? Il mio immortale è morto, ma Diego dà ancora segno di sè, è lui il vero immortale”.