Klopp: “Abbiamo fatto una gara di coraggio! Questo Napoli fa paura”

Jurgen Klopp, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BT Sport dopo la gara tra Liverpool e Napoli:

“Sarebbe stato un grandissimo match anche senza reti, per fortuna però siamo riusciti a sbloccarla. Siamo stati compatti e abbiamo giocato con coraggio, contro questo Napoli non è mai facile, considerando quello che può fare fa paura. 15 punti? Folli considerando la gara d’andata, stasera fortunatamente è andata meglio. VAR? Non ho capito cosa sia successo ma se hanno fatto le giuste chiamate mi fa piacere così”.