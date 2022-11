Il Mattino – Sarà Osimhen contro Salah: una sfida dal sapore di Coppa d’Africa

Questa sera ad Anfield sarà Osimhen contro Salah.

In ricordo di una sfida da Coppa d’Africa, competizione in cui Nigeria ed Egitto si sono sfidate proprio lo scorso gennaio, l’attaccante del Napoli vorrà battere di nuovo Salah come accaduto già al Maradona nel roboante 4-1 di settembre. Il Mattino ha analizzato l’evoluzione dell’ex Lille, ritornato con una foga agonistica anormale dopo l’infortunio occorso proprio contro i Reds. Victor sta dimostrando di valere il posto da titolare: “Due attaccanti di grande carattere, Salah è un leader del Liverpool, uno dei più esperti della formazione di Klopp, un trascinatore, uno di quelli che non molla mai. Osimhen un leader lo sta diventando nel Napoli e lo ha sottolineato proprio Spalletti nel dopo partita contro il Sassuolo: segna, lotta, corre, fa pressing sui difensori avversari e ora riesce anche a partecipare molto di più alla manovra di squadra abbassandosi per ricevere palla. E nelle sfide come quella di stasera ad Anfield di carattere ce ne vuole tanto, il nigeriano e l’ egiziano sono due delle stelle più attese e proveranno ad accendersi”.