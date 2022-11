Il Mattino – Liverpool e Napoli su due pianeti diversi di fatturato: ma quanto conta?

Liverpool e Napoli sono due forze economiche completamente diverse.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, nonostante la forte disparità, il progetto tecnico del Napoli e la sua qualità sorprendente hanno azzerato difatti il grosso gap tra fatturato e raggiungimento di risultati, almeno per questa prima parte di stagione. Ecco la disamina del quotidiano campano: “Per fortuna in campo vanno 11 contro 11 e il risultato non lo fanno i ricavi, gli ingaggi, gli sponsor. Il fatturato del Napoli, tuttavia, dipende proprio dal tesoro della Champions: che manca da due stagioni e che ritorna proprio quest’ anno. Con una previsione di entrata che oscilla tra i 50 e gli 80 milioni di euro. Il Maradona, poi, non regge il confronto reddituale con gli impianti-modello tipo Anfield Road: il Liverpool introita 45 milioni di euro grazie a tour, museo e attività collaterali”.

Ad un fatturato di circa 550 milioni di euro come quello dei Reds, ad ogni modo, non corrisponde eternamente una mole di successi certificata. In campo vanno le idee e la concretezza di allenatore e calciatore.