Giuntoli a Infinity+: “Supereremo anche questa prova, capiremo a che punto siamo in Europa”

Cristiano Giuntoli, durante il pre-partita di Liverpool-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Infinity: “Andata? I calciatori ci hanno dato conferma del loro valore, il passato adesso non conta. Oggi sarà una partita altrettanto difficile ma sarà una prova che vogliamo superarla.

Complimenti di Klopp? Ci fa piacere la considerazione del loro allenatore ma non credo, noi dobbiamo crescere e misurarci partita dopo partita.

Pausa mondiale? È una novità per tutti, lo sapremo solo a gennaio se saremo svantaggiati oppure no, abbiamo 3 o 4 giocatori che vi dovrebbero partecipare.

Match facile? Vogliamo dimostrare a noi stessi chi siamo, noi pensiamo che sia tutto difficile, i complimenti non ci fanno molto bene perché come dice il mister ci fanno un po’ addolcire, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e partite come queste ci faranno capire a che punto siamo in Europa”.