Gazzetta – Osimhen vuole fare bene anche ad Anfield: testa al match di stasera

Il Napoli può contare alla grande su Victor Osimhen. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato del campione nigeriano che sta scalando posizioni all’interno della squadra di mister Spalletti. Ci si aspetta tanto dal bomber anche stasera in terra inglese: “Sul fronte opposto c’ è l’ uomo mascherato che si esalta quando sente profumo di Premier. Quando era al Lilla, Osimhen segnò contro il Chelsea il suo primo gol in Champions e la sua prima doppietta europea arrivò l’ anno scorso a Leicester, in Europa League. Da quando è rientrato mostra una forma fisica stratosferica e in 4 partite giocate ha segnato 6 gol”.

Il Napoli e i suoi tifosi credono fortemente nel 9.