Gazzetta – Anfield chiude il girone delle rivincite: il Napoli ha sorpreso tutti

Il Napoli ha sorpreso tutti.

Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha definito la partita di stasera una vera e propria sorpresa per la posta in palio. Gli azzurri sono qualificati agli ottavi di finale ed hanno più dei classici due risultati su tre: una sconfitta non cambierebbe l’attuale primato del girone, a meno che non arrivi una netta disfatta con quattro reti di scarto, che porterebbe poi il Liverpool al primo posto. Il Napoli vorrà vincere, in una gara che sa di affari invertiti: i padroni di casa hanno speso tantissimo sul mercato, garantendosi un astro nascente come Nunez per oltre 100 milioni di euro dal Benfica. Gli azzurri hanno messo a segno degli acquisti a buon prezzo, uno su tutti Kvara(a soli 10 milioni di euro) che sono andati già ben oltre le aspettative societarie: il primo fa fatica ad esprimersi nel nuovo mondo della Premier League, il secondo è imprendibile in Serie A ed in Europa, dove sta dimostrando doti da fuoriclasse oltre ogni pronostico ed ogni limite.