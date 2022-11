CdS – Liverpool-Napoli, Spalletti ha scelto i titolari: le ultime

Spalletti ha scelto i suoi calciatori che questa sera sfideranno il Liverpool in uno dei tempi del calcio: Anfield! Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport il tecnico dovrebbe optare per due cambi. Si rivedrà quindi la stessa squadra che sabato ha battuto il Sassuolo:

“Olivera a sinistra (per avere centimetri sui corner e sulle punizioni), Politano largo a destra, e poi niente di nuovo, perché Zielinski e Anguissa in fin dei conti al 56′ erano già sotto la doccia e s’erano spesi pure senza strafare. Avranno la freschezza necessaria per tuffarsi dentro Anfield e sull’aereo, partito nel primo pomeriggio, ripassare la lezione: tocca a loro”. Si legge sul quotidiano.