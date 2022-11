CdS – Kvaratskhelia un fenomeno venuto da lontano, nessuno come lui

Kvicka Kvaratskhelia è il protagonista di un pezzo su Il Corriere dello Sport. L’azzurro con la maglia numero 77 in 75 giorni e 1.128 minuti giocati è andato a segno 8 volte (6 gol in campionato e 2 in Champions) e supportando i suoi compagni con 8 assist (5 in A e il resto in coppa). Il parallelismo è d’obbligo, secondo il quotidiano Higuain ci impiegò 1.723’ e 140 giorni; Cristiano 2.474’ e 168 giorni; Ibra 3.585’ e 259 giorni; Leao 3.843’ e 626 giorni.

Nessuno come lui prima d’ora, un fenomeno che con le sue giocate ha fatto innamorare una piazza intera!