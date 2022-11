CdM – Liverpool-Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia pronti ad essere protagonisti

il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al Napoli ripercorrendo i momenti più emozionanti della gara in casa contro il Liverpool. Il dato interessante è quello che riguarda Victor Osimhen, che nei primi quaranta minuti fece impazzire la difesa dei Reds. Quella di questa sera è una sfida importantissima che vale il primo posto nel girone e la possibilità di evitare i top club europei. Sarà interessante capire l’atteggiamento del Liverpool.

La squadra di Klopp è in ogni caso pericolosa e Osimhen sarà pronto a sfruttare ogni errore per far male con le sue accelerazioni, magari con il supporto di Kvaratskhelia atteso da un altro duello con Salah.