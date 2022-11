Tuttosport – Il Napoli non è più quello di una volta, il merito è di Spalletti

Luciano Spalletti è il protagonista delle pagine di Tuttosport. Il quotidiano si complimenta con il tecnico italiano non solo per i risultati in campo, ma anche per aver creato un gruppo compatto e coeso.

“Un allenatore può e deve migliorare un gruppo di giocatori di talento attraverso il proprio lavoro. Che non è solo quello dentro al campo, fatto di schemi e di atletismo, ma quello di gestione del gruppo e dell’ambiente: perché vincere a Napoli, o provare a riuscirci, non è come vincere da altre parti. Succede che si mettano di mezzo feste troppo anticipate poi “traslate” da sconfitte materializzate in un albergo; succede che una vittoria ti porti in paradiso e che una sconfitta ti scaraventi all’inferno. Ma il Napoli non è quello di una volta”. Si legge sul quotidiano.