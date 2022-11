Tiribocchi: “Affrontare il Napoli ora non è facile. A Bergamo può dare uno strappo importante in classifica”

Tiribocchi, intervenuto oggi a Radio Punto Nuovo, ha parlato del Napoli in ottica scudetto. Questo il suo pensiero: “Quello che sta facendo il Napoli non è fortuna, sta guadagnando tutto sul campo con merito. Affrontare gli azzurri in questo periodo non è facile: sono sempre loro i padroni della partita. Quando sono in giornata possono farti del male in qualunque situazione. Contro l’Atalanta il Napoli potrebbe dare un ulteriore strappo in classifica. Milan e Inter, se riuscissero a rientrare in lotta, potrebbero dare fastidio al Napoli!