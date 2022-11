Spalletti: “Sono fiero dei miei ragazzi. Osimhen e Kvaratskhelia? Due calciatori al top”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico azzurro ha presentato il match Liverpool-Napoli, ultima gara della fase a gironi di Champions League:

Osimhen o Kvaratskhelia, chi ha più margini di miglioramento? “Tutti abbiamo dei margini di miglioramento, dipende da come ti poni nel lavoro che devi fare. Noi abbiamo una squadra giovane, per cui si spera sempre di essere bravi a fare un percorso che migliori di volta in volta. Anche calciatori come Osimhen e Kvaratskhelia possono e devono metterci qualcosa in più, ad esempio Osimhen si vede che i palloni che gli vengono randellati addosso alcuni li pulisce e li rende giocabili e poi riattacca i gli spazi. Altre volte andava da solo. Kvaratskhelia è infinito come possibilità, perché uno che viene qui da un altro paese, con questa naturalezza e semplicità e fa vedere tutte quelle cose lì, c’ha ancora dei margini di miglioramenti che non si possono capire”.