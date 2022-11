Spalletti: “Il Liverpool è una squadra in piena salute. Ecco cosa mi aspetto dai miei calciatori”

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa il match Liverpool-Napoli, ultima gara della fase a gironi di Champions League. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Liverpool è una squadra in piena salute. Non facciamoci ingannare dal risultato dell’ultima partita. Io lo trovo il Liverpool di sempre. Poi è chiaro che se sbagliano può essere messo in discussione un risultato. Io ai miei calciatori permetterò e sarò disponibile affinché perdano ogni pallone, ma non sarò permissivo sul fatto di non giocare i palloni che gli capiteranno tra i piedi. Va fatta una partita corretta, tranquilla, dal punto di vista delle intenzioni.

Ci saranno dei momenti in cui dovremo essere bravi a sopportare la loro qualità e la loro velocità nel proporre calcio. Anche questo fatto di andare da una parte a un’altra ti porta a sbandare. Ogni qualvolta che sarà riconquistata la palla voglio vedere le stesse intenzioni, perché questo sarà il nostro possibile biglietto per uscire da questa partita in maniera corretta“.