Roma – Bianchi: “Questo Napoli ha un entusiasmo sano…”

L’edizione odierna del Roma riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Ottavio Bianchi, il tecnico del primo scudetto conquistato dal Napoli.

L’ex allenatore si è soffermato sulla squadra partenopea e sull’ottimo rendimento mostrato finora tra campionato e Champions League: “Percepisco un entusiasmo sano. Non sembra che ci sia un’euforia incontrollata anche in città. Per questo non credo che per ora la squadra soffrirà la pressione. È l’unione di intenti. C’è coesione tra società, giocatori, staff, stampa e pubblico, quest’ultimo determinante. Il Napoli gioca e si diverte e sembra tranquillo, ha una qualità importante e in questo momento sul piano tecnicotattico è praticamente perfetto”.

Su Spalletti: “Sta facendo un grande lavoro, con i cinque cambi può anche vincere alla fine. Tutti quelli che giocano sono determinati, c’è un’intercambiabilità notevole e una organizzazione difensiva che è l’effetto di quella di centrocampo e del lavoro che parte dagli attaccanti: è il vero e assoluto gioco di squadra”.