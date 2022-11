Risultati Serie A. Il Bologna vince in rimonta a Monza grazie al gol decisivo di Orsolini. Non basta il gol di Petagna su calcio di rigore, perché è la squadra ospite a portare i 3 punti a casa. Avanza in classifica il Bologna che raggiunge la Fiorentina a 13 pt. Monza fermo a 10 pt.