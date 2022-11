Petagna: “Il Napoli gioca un calcio meraviglioso e in Champions sono micidiali. Tifo per loro”

Petagna, attaccante del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della gara persa contro il Bologna. Parole al miele anche per il Napoli, sua ex squadra. Queste le sue dichiarazioni: “A Bergamo ho fatto bene, poi a Napoli ho giocato bene ma c’erano sempre grandi giocatori davanti a me. Ho scelto io di venire al Monza, il Napoli voleva tenermi. Avevo voglia di rimettermi in gioco e quindi ho scelto di venire al Monza. Questo Napoli è incredibile e gioca un calcio meraviglioso in campionato e in Champions. Spero riescano a vincere qualcosa, faccio il tifo per loro“.