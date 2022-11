Marcolin: “Il Napoli ha un punto di forza. Vi svelo il suo segreto!

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è forte. In più macina punti più degli altri perché chiude le partite dopo trenta minuti. Le altre squadre stanno fino alla fine a correre e a giocare, guardate il Milan ieri sera contro il Torino. Il Napoli fa sempre delle partenze importanti, anche col Torino in 36 minuti fece 3 gol. Questi sono dati importanti e non di poco conto”.