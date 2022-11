Il Mattino – Sacchi: “Questo Napoli è uno spettacolo, c’è bellezza…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Arrigo Sacchi.

L’ex allenatore del Milan si è soffermato sul Napoli, elogiando la qualità del gruppo e del gioco che mostra in campo: “Questo Napoli è uno spettacolo ed è una squadra a un passo dalla leggenda: è sulla scia delle grandi del passato, dell’Ajax di Michels, del Barcellona di Guardiola e del mio Milan degli imbattibili. Non mi stanco mai di vederlo giocare. C’è stile, c’è orgoglio, c’è spirito di appartenenza, c’è la bellezza. E c’è un allenatore che ha messo al centro di ogni cosa le idee. In un paese dove sappiamo solo essere degli approfittatori, Spalletti punta sul merito, sulla strategia e non sul tatticismo”.

Su Spalletti: “Ha fatto un regalo a questi ragazzi: ha donato il gioco. È quello che esalta i singoli, quello che li fa sentire più bravi di quello che sono, li fa sentire al sicuro. Nessuno, quando c’è il gioco che ha creato Spalletti si sente solo in campo: se hai palla, hai cinque o sei soluzioni alternative, se sei in difficoltà sai che il soccorso è a portata di mano. Sa come si dice? Il gioco non si stanca mai, non va mai fuori forma e non si infortuna mai”.

Sul percorso Champions: “Non sono un veggente, guardo il calcio. E se continua in questa maniera la semifinale è il traguardo minimo. Il Napoli di adesso è uno spettacolo di bellezza e impegno: tutti cercano di dare il meglio, è una squadra sinergica, dove c’è comunicazione. Siamo all’interiorizzazione, ovvero tutti hanno assimilato quello che dice Spalletti“.