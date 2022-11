Gazzetta – L’unico caso in cui il Napoli passerebbe come secondo!

La classifica finale del girone A è tutta da scoprire. Il Napoli non è certo della prima posizione, infatti, potrebbe slittare al secondo posto qualora il Liverpool vincesse con uno scarto di quattro reti. Impossibile? Non proprio, dato il fattore casa e la qualità indiscutibile della rosa a disposizione di Jurgen Klopp. La spiegazione della Gazzetta dello Sport:

“Vincendo gli inglesi possono raggiungere gli azzurri, qualificati come primi anche perdendo con tre gol di scarto domani sera. Infatti a parità di punti contano gli scontri diretti e il Napoli ha vinto 4-1 andata. Se finirà con gli azzurri sotto di tre gol a parità di scontri diretti conterà la differenza reti generale che in quel caso resterà a favore del Napoli, che dovrà perdere con 4 gol di scarto per arrivare secondo“.