Gazzetta – La crescita esponenziale di Mario Rui è dovuta all’acquisto di Olivera?

Nessuno voleva vederlo in campo, adesso Mario Rui sembra rinato, guadagnandosi un posto da titolare, quasi inamovibile. Il motivo di questa crescita esponenziale, secondo la Gazzetta dello Sport, è dovuta all’acquisto di Mathias Olivera. Questa competizione, inesistente, potrebbe aver portato il portoghese ad andare oltre i suoi limiti. Il pensiero del quotidiano:

“Infatti l’alternanza a sinistra consente al portoghese di essere più efficace e lucido nei suoi minuti, mentre il nuovo acquisto a sua volta si è inserito in fretta assicurando con la sua fisicità una maggiore spinta classica sulla fascia. Invece ora Mario Rui entra di più nel campo, usa il suo sinistro in maniera deliziosa da mezzala pura – come in occasione dell’assist del 3-0 contro il Sassuolo per Kvara – ma sa anche capire quando gli avversari ti lasciano campo e in avvio partita ha anche colpito una traversa tirando di destro.