Gazzetta – Il segreto per vincere contro il Liverpool, ad Anfield!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha svelato il “segreto” che dovrà sfruttare il Napoli per vincere in casa del Liverpool. Il segreto è facile ed essenziale nel calcio, giocare divertendosi, proprio come il Napoli ama fare. Le parole del quotidiano:

“Spalletti, al momento del sorteggio, definì il girone di Champions uno splendido viaggio in tre templi calcistici. Ebbene a Ibrox inizialmente è stata dura ma alla lunga la squadra ha vinto bene. Alla Cruijff Arena addirittura ha griffato un 6-1 che resta la più pesante sconfitta interna nella storia dell’Ajax in Europa. E ora ecco Anfield, uno di quei posti che non può mancare nel tour di ogni appassionato di calcio. Il segreto può essere quello di continuare a giocare divertendosi come il Napoli ha fatto per due mesi interi, settembre e ottobre, e adesso vuol proseguire su questa strada. Nella bellezza e nella leggerezza di questa squadra sfrontata e senza paura ci può essere la chiave per una nuova impresa internazionale”.