CdS – Pioli: “Che peccato, volevo restare vicino al Napoli…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Pioli dopo la sconfitta del Milan contro il Torino.

L’allenatore rossonero si è soffermato sulla classifica e sull’occasione persa per avvicinarsi al Napoli, attualmente primo a +6: “La partita con il Toro era importante per mantenere il secondo posto e non allontanarci dal Napoli, loro stanno facendo un campionato eccezionale, ma è ancora lunga. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino, archiviando questa brutta sconfitta e pensare a mercoledì, il primo obiettivo si avvicina”.