CdS: Liverpool-Napoli, Spalletti alle prese con tre ballottaggi, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul match di Champions League contro il Liverpool (domani, ore 21:00).

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Spalletti sia alle prese con le scelte di formazione, soprattutto con tre ballottaggi da risolvere.

I dubbi sono quelli di sempre: Olivera o Mario Rui sulla fascia sinistra, Anguissa o Ndombele a centrocampo, Politano o Lozano in attacco. Per il momento, a essere in leggero vantaggio sono il terzino uruguaiano, il mediano camerunese e l’attaccante ex Inter.

Da valutare altri aggiornamenti a riguardo.