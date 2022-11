CdS – Benitez: “Napoli fantastico, sono felice per Spalletti…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Rafa Benitez.

L’ex allenatore del Napoli si è soffermato sulla squadra azzurra, esaltando la qualità dell’intero gruppo e il lavoro che sta portando avanti Spalletti: “E’ un Napoli che sta facendo cose fantastiche e questo mi rende felice per Adl, per chi gli è vicino, per i tifosi ma soprattutto per Spalletti. Non era facile dopo i due anni in cui è stato fermo. Sta dimostrando che con esperienza, professionalità, studio costante e grandissima passione si possono ottenere risultati eccellenti e che si può proporre un gioco spettacolare”.

Poi, parentesi sulla sua esperienza al Napoli: “Ho vissuto momenti meravigliosi, mi sembra bello e positivo scoprire di avere ancora affinità. Ho sempre mantenuto buoni rapporti con le società nelle quali ho lavorato. Con De Laurentiis ogni tanto capita di sentirsi”.