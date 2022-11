Bordin: “Il Napoli sta facendo cose importanti. Per me ha un giocatore imprescindibile”

Bordin, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo a proposito dello splendido momento di forma che sta attraversando il Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli sta facendo cose importanti. Il gran lavoro di Spalletti è incredibile, anche se la rosa è più competitiva dello scorso anno. Finalmente questa squadra non ha paura, ci crede. Non credo che il Napoli avrà problemi a gestire le energie nel doppio impegno tra Liverpool e Atalanta. Sabato la gara sarà importantissima: l’Atalanta gioca sempre a viso aperto senza badare a troppa tattica. Per me in questo Napoli il giocatore imprescindibile è Lobotka, anche se Kim non sta facendo rimpiangere Koulibaly”.