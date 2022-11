Ajax, Schreuder: “Napoli e Liverpool giocano un altro tipo di calcio. Sono inarrivabili!”

Alfred Schreuder, allenatore dell’Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i Rangers. Il match è valido per la sesta giornata del gruppo A di Champions League. Il tecnico ha parlato delle motivazioni per cui la sua squadra non è riuscita a fare del suo meglio. Infatti il Liverpool dovrà dire addio ai sogni europei. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quando abbiamo visto il sorteggio, speravamo di restare nel torneo, ma non è andata come avremmo voluto. Napoli e Liverpool erano di un’altra dimensione. Abbiamo potuto misurarci con queste squadre in diverse fasi delle competizioni”.