L’allenatore ed ex portiere Walter Zenga, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per parlare dei risultati impressionanti raggiunti dal Napoli: “Non vorrei far arrabbiare Spalletti, ma vedendo come gioca questo Napoli… come fai a non pensare che possa vincere sempre? Chiude le partite in 20-30 minuti, Kim sembra giochi lì da 10 anni, Kvara fa gol e assist, oltre ad Osimhen. Complimenti a loro“.