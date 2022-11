Serie A. Alla fine del primo tempo è in vantaggio la Lazio di Maurizio Sarri. Grazie al gol di Mattia Zaccagni la squadra di casa sblocca un match sin qui bloccato sulla parità. Invenzione magica di Luis Alberto che imbuca per Zaccagni che a tu per tu con Sepe non ha problemi a depositare il pallone in rete con la palla che passa tra le gambe del portiere granata. 1-0 a fine primo tempo!