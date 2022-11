Moviola CorrSport: “Al Napoli manca un rigore, espulsione Laurienté fa discutere”

Manca un rigore al Napoli nel sonoro 4-0 con il quale gli azzurri si sono imposti sul Sassuolo, a raccontarlo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive così nella sua moviola:

“Mani di Rogerio in area non visto dal direttore di gara Rapuano, che ha un metro molto europeo e interrompe il gioco pochissime volte. Una linea coerente, esposta a chiare lettere anche al tecnico Dionisi che a un certo punto chiede spiegazioni dopo un intervento su Traore non punito. Sull’espulsione di Laurienté fa discutere il primo giallo: severo, quello che arriva per il tocco su Lobotka mentre è ineccepibile la sanzione al francese per l’intervento che travolge Demme”.