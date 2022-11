Hateboer, dopo il gol segnato contro l’Empoli nel match dell’ora di pranzo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo riferimento al prossimo match contro il Napoli. Queste le sue affermazioni: “Negli ultimi anni non siamo mai partiti così forte come quest’anno. Il Napoli è una grande squadra, fanno tanti gol e giocano bene. Sono primi e quindi dobbiamo fare molta attenzione. In questi anni abbiamo capito che possiamo vincere con chiunque”.