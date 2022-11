Gasperini, dopo la vittoria esterna contro l’Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky in previsione della partita di sabato prossimo contro il Napoli. Queste le sue parole: “Non ho paura del Napoli, ma c’è grande ammirazione perché è straordinario. Spalletti per il gioco che ha dato, Giuntoli per i giocatori presi. L’importante è che non facciano bene a Bergamo, perché noi dobbiamo fare una gara importante contro una squadra forte”.