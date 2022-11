CorrSport non le manda a dire: “Napoli alieno, straordinaria prova di forza degli azzurri!”

“Straordinaria prova di forza degli azzurri nel sabato dedicato a Diego: 4-0!”. Non le manda a dire l’edizione mattutina de Il Corriere dello Sport che celebra il Napoli definendolo addirittura Alieno! Infondo, che altri aggettivi ci sono per questa squadra, che continua a seminare il panico in Italia e in EUropa.

Tredicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni grazie alla tripletta di Osimhen e una rete (dopo due assist) di Kvaratskhelia, che rende gli azzurri a +6 sul Milan secondo. Di seguito la prima pagina del quotidiano: