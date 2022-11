Il pomeriggio del Maradona ha permesso al Napoli di aggiornare una nuova statistica. Come riporta OptaPaolo, il Napoli è la squadra che ha visto più spesso un proprio giocatore segnare almeno 3 gol in una gara di campionato: 20 volte, almeno 6 in più di ogni altra formazione. Nuovo record per gli uomini di Spalletti, a testimoniare lo straripante inizio di questa stagione.