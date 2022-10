Zielinski primo nella classifica per giocatori che creano di più in Europa

Piotr Zielinski in questo inizio di stagione sta dimostrando a tutti il suo repertorio infinito di qualità, con giocate decisive e grandi azioni. Il polacco sembra essere rinato dopo una stagione deludente e ha preso in mano la squadra azzurra. La mezz’ala è tra i giocatori che creano di più in Europa, e si trova in prima posizione in una speciale classifica, davanti a grandi giocatori. Come riportato dal sito Squawka il giocatore azzurro crea in media circa 4 occasioni a partita, per la precisione 4,09. Dietro di lui Payet e Bourigeau, quarto in classifica De Bruyne con 3,75 occasioni di media create.