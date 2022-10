Vettosi: “Il Napoli può guadagnare più di 100 milioni solo dalla Champions”

L’esperto di economia Fabrizio Vettosi ha parlato del Napoli in un intervento a Radio Marte, durante il programma ‘Marte Sport Live – Forza Napoli sempre, o no?’

Ecco le sue parole: “Il Napoli di Luciano Spalletti ad un passo dal primo posto nel Girone A di Champions League: cosa significa, in termini economici, per il club azzurro? Significa tanti soldi nelle casse di De Laurentiis. Se il Napoli batte anche il Liverpool, si assicura ulteriori 2,9 milioni di euro: non poco”.

“Passando il turno la differenza verrà fatta dal numero di partite giocate: se sarà maggiore alle gare delle altre italiane in Champions, De Laurentiis guadagnerà soldi. Da questo punto di vista, l’eliminazione della Juventus porterà introiti per i partenopei. Se Spalletti continuerà ad andare avanti, il Napoli guadagnerà sempre più: un paio di milioni di euro in più rispetto alla situazione attuale. Per ora, De Laurentiis ha già incassato oltre 60 milioni. Può arrivare a 100 milioni? Ma devi arrivare in Finale. Se la vinci, superi anche questa soglia”.