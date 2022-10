Sky – La probabile formazione con cui il Sassuolo affronterà domani il Napoli

Alle 15 di domani il weekend di Serie A lo inaugureranno Napoli e Sassuolo allo stadio Maradona. Gli azzurri per portare avanti il loro record, gli emiliani per avvicinarsi alle posizioni per l’Europa. La redazione di Sky ha da poco annunciato quella che potrebbe essere la formazione neroverde nella sfida di domani, con le probabili scelti del mister Dionisi. Il Sassuolo ancora orfano di Berardi farà affidamento sulla fascia destra del 2004 di origini napoletane D’Andrea, al centro Pinamonti e sulla sinistra Laurentiè. Queste le probabili scelte di formazioni degli emiliani:



433 – Consigli; Toljan; Ferrari; Erlic; Kyriakopoulos; Frattesi; Lopez; Thorstvedt; D’Andrea; Pinamonti; Laurentiè