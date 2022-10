Renica: “Leo Ostigard è un piccolo Cannavaro, si parla troppo poco di lui”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare di Leo Ostigard, difensore azzurro.

Di seguito i commenti di Renica: “Di questo calciatore ho già detto tanto quando è stato acquistato, è veramente fortissimo. Per me Leo Ostigard è un piccolo Cannavaro. La società ha fatto un colpo straordinario portandolo alla corte di Luciano Spalletti. E’ un giocatore esplosivo, uno di quello che va in cielo e si prende la palla. Ha un grande colpo di testa, è molto arcigno”.

“Lo vidi al Genoa lo scorso anno e devo dire che rimasi impressionato dalla forza fisica e dalla qualità di questo calciatore, i grifoni lo scorso anno non prendevano più gol grazie a lui nelle ultime partite. E’ stato veramente uno di quei colpi di cui si parla ancora troppo poco“.

“Il Napoli ha tante alternative, è tanta roba, c’è l’imbarazzo della scelta. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Complimenti alla società partenopea”.