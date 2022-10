In vista di Napoli-Sassuolo, stanno finendo gli ultimi biglietti rimanenti al Maradona. Infatti, la Curva B inferiore sarebbe in esaurimento, per i distinti rimangono gli ultimi posti e infine c’è una disponibilità media per la Curva A inferiore. Questo è il listino dei prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00