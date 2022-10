Napoli Primavera – I convocati di mister Frustalupi per la sfida di domani con l’Udinese

Il Napoli Primavera domani affronterà l’Udinese nel campionato Primavera di Serie A 1. Il match tra le due squadre sarà a Cercola, al Centro Sportivo Piccolo. In campionato gli azzurrini hanno una striscia positiva negli ultimi match, e vogliono rifarsi dopo la sconfitta in Youth League con i Rangers. I convocati del mister azzurrini Frustalupi per la sfida di domani:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marchisano, Marranzino, Mutanda, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Pontillo, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.