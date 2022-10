Juan Jesus: “L’anno scorso siamo arrivati in Champions anche grazie a chi è andato via”

Juan Jesus è uno dei veterani del giovane spogliatoio azzurro. Anche nell’intervista ai microfoni di KKN lo ha dimostrato, parlando dei suoi compagni attuali ed ex compagni. Al brasiliano è stato chiesto un confronto tra il gruppo attuale e quello della passata stagione. Il centrale difensivo ha voluto parlare soprattutto dei suoi ex compagni di squadra. Queste le sue parole: “C’è un grande gruppo, anche l’anno scorso c’è stato, e se siamo in Champions è anche merito del grande gruppo e di un gran campionato. Eravamo un gruppo molto bello, così come lo è questo. Al momento abbiamo ancora molta strada da fare. Questo gruppo riesce a dare sempre tantissimo, e ognuno dà il 100%”.