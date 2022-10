Incocciati: “Questo Napoli sta facendo dimenticare il Napoli di Sarri”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore azzurro ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live del Napoli attuale. Questa squadra sta facendo dimenticare quanto bello fosse il Napoli di Maurizio Sarri secondo l’opinionista. Queste le sue parole: “Il Napoli di Spalletti sta facendo dimenticare la bellezza del Napoli di Sarri. I fatti sono evidenti non credo sia un’esagerazione affermarlo. Questa squadra è tra le prime in Europa per gioco, disciplina tattica, struttura di squadra e per ciò che i giocatori fanno in campo. Il Napoli di Spalletti sta facendo ciò che viene richiesto da questo sport. E anche formato da ragazzi umili che lavorano tutti con grande entusiasmo. Questo fa capire che lo spogliatoio è sano”.