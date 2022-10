Gazzetta – Buffon: “Se il Napoli continua così, non lo ferma nessuno…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Gianluigi Buffon.

L’ex portiere della Juventus si è soffermato sul Napoli e sull’ottima stagione disputata finora: “Se il Napoli dovesse tenere questa

forma fisica, questa convinzione e questa qualità di gioco, non ce ne sarebbe per nessuno. Tuttavia, in una stagione, soprattutto in un torneo strano come questo che tra poco si fermerà per il Mondiale, tutti possono avere alti e bassi. Per vincere partendo con handicap di punti, come cerca di fare l’Inter, bisogna sfruttare i passi falsi altrui cercando di limare a zero (o quasi) i propri errori. Impresa complicata, ma decisamente possibile”.