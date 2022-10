L’aggressione al difensore del Monza Pablo Marí ha lasciato sotto shock il mondo del calcio e non solo. Il calciatore spagnolo è stato accoltellato al centro commerciale di Assago nella giornata di ieri. L’evento ha colpito fortemente anche la squadra brianzola, che come rivelato da Adriano Galliani all’esterno dell’ospedale nel quale l’atleta è stato operato, ha chiesto il rinvio della partita contro il Bologna, in programma nella giornata di lunedì.