Focolari: “Credo che il Napoli vincerà il campionato e che arriverà in semifinale di Champions”

Furio Focolari, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Il Napoli sta in una condizione pazzesca, l’altro giorno l’ho paragonato ai Beatles: è un gruppo affiatato e vincente. Abbiamo dovuto tutti fare marcia indietro e chiedere scusa. Kvaratskhelia era già un giocatore valutato il triplo rispetto a quanti lo ha pagato il Napoli. Quando ha preso Kim dissi ‘può essere forte un coreano che ha giocato in Turchia?’ invece è fortissimo. Giuntoli è un fenomeno, Spalletti sta raccogliendo i frutti di una carriera. Dal punto di vista caratteriale gli do un 5, ma tecnicamente è un fenomeno riesce a migliorare i giocatori al contrario di Mourinho. Mario Rui è diventato un giocatore di calcio vero, Rrahmani è quello che è, Lobotka era un giocatore discreto ora è un fenomeno. Tutto questo va ricondotto al manico che è eccezionale. Spalletti nella sua carriera ogni tanto si incarta, ma auguro al Napoli e al calcio italiano che questo non avvenga. Solo il Napoli e il PSG sono imbattute, però Bayern; Manchester City e Real Madrid hanno avuto difficoltà in campionato mentre gli azzurri sono primi. Contro la Lazio, una delle squadre che gioca meglio, il Napoli ha dominato. Non mi aspettavo che contro Sarri il Napoli giocasse da padrone, è una squadra totale. Credo che vincerà il campionato e che arriverà almeno alla semifinale di Champions”.